В Нижнекамске вынесли приговор группе наркотороговцев

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске вынесен приговор в отношении руководителя и участников преступной организации, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В суде установлено, что в июне 2015 года 23-летний парень организовал и возглавил преступную организацию для сбыта синтетических наркотиков. В состав преступной организации вошли еще пятеро соучастников.

Сбыт наркотиков происходил бесконтактным способом: с использованием «закладок» и расчетом за товар через систему мобильных платежей. Члены преступного сообщества хранили наркотики, фасовали их в удобные для сбыта упаковки и сбывали на территории Нижнекамска и Чистополя.

С начала июня по сентябрь 2015 года группа совершила не менее 19 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. У членов группы обнаружили и изъяли свыше 219 г наркотиков. Преступный доход составил не менее 2,4 млн рублей.

Суд назначил организатору преступной организации наказание в виде 19 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года. Остальные соучастники приговорены к лишению свободы на сроки от 12 до 16,5 лет, с ограничением свободы на 1 год. Назначенное наказание они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.