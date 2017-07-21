Потерявшиеся в Каргатском районе грибники были найдены в 30 км от дома

За помощью к спасателям родственники обратились сразу, и мероприятия по поиску начались немедленно. В них было задействовано 60 человек и 25 единиц техники. Участие приняли следственно-оперативная группа полиции, волонтеры и местные жители. Для более эффективного поиска планировалось применить беспилотный летательный аппарат, однако он не понадобился, пропавшие были благополучно найдены.

К сожалению, не все родственники следуют рекомендациям спасателей сразу бить тревогу, если близкий человек задерживается в лесу. Ужасающий случай произошел в Убинском районе. 68-летняя пенсионерка несколько суток провела на болоте. Женщина отправилась в лес за ягодами, но заблудилась, и у нее отказали ноги. Об этом она сообщила сыну по телефону, попросив его «не волноваться». Что он и сделал, сообщив о пропавшей матери только через два дня. Женщину нашли через пять дней. Оказалось, она практически по пояс стояла в болоте, выбраться из которого для нее уже не представлялось возможным. На руках выносили ослабленную от голода, усталости и переохлаждения землячку.