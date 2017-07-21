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13:12 (мск), источник: VN.ru

Потерявшиеся в Каргатском районе грибники были найдены в 30 км от дома

В Каргатском районе Новосибирской области женщина и ее дочь, отправившись за грибами, заблудились в лесу. Потерявшиеся ночь провели в лесу, наутро спасателям удалось обнаружить их следы.

Жительницы села Кольцовка, женщина и ее 13-летняя дочь, отправились за грибами в лес, где потерялись, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Потерявшиеся были найдены сегодня в районе нежилого населенного пункта Барановский. Расстояние между ними 28 километров.

За помощью к спасателям родственники обратились сразу, и мероприятия по поиску начались немедленно. В них было задействовано 60 человек и 25 единиц техники. Участие приняли следственно-оперативная группа полиции, волонтеры и местные жители. Для более эффективного поиска планировалось применить беспилотный летательный аппарат, однако он не понадобился, пропавшие были благополучно найдены.

Спасатели отмечают, что благополучный исход дела во многом решили родственники, сразу обратившиеся за помощью к спасателям. А в случае сообщения о пропаже в лесу в первые сутки шансы найти потерявшихся людей велики.

К сожалению, не все родственники следуют рекомендациям спасателей сразу бить тревогу, если близкий человек задерживается в лесу. Ужасающий случай произошел в Убинском районе. 68-летняя пенсионерка несколько суток провела на болоте. Женщина отправилась в лес за ягодами, но заблудилась, и у нее отказали ноги. Об этом она сообщила сыну по телефону, попросив его «не волноваться». Что он и сделал, сообщив о пропавшей матери только через два дня. Женщину нашли через пять дней. Оказалось, она практически по пояс стояла в болоте, выбраться из которого для нее уже не представлялось возможным. На руках выносили ослабленную от голода, усталости и переохлаждения землячку.

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