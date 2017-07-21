По Самарской области пронесся ураган с крупным градом
Утром в пятницу, 21 июля, на Самарскую область вновь обрушилась непогода. Местами по региону пронесся ураган с ливнем и градом.
Утром в пятницу, 21 июля, на Самарскую область вновь обрушилась непогода. Местами по региону пронесся ураган с ливнем и градом.
Особенно сильно стихия разгулялась в Шигонском районе и в Тольятти. Так, в селе Климовка ветер повалил заборы и с корнем вырвал несколько деревьев, а
А вот в Тольятти прошел сильный дождь,
Отметим, что сегодня синоптики прогнозировали только кратковременный дождь и грозу с неустойчивым слабым ветром (при грозе порывистый). Такую же погоду обещают и ночью, а вот завтра, 22 июля, должно быть преимущественно без осадков с температурой воздуха до +29 градусов. Кроме того, на сайте Приволжского УГМС появилось объявление о штормовом предупреждении по поводу того, что с 22 по 26 июля в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).