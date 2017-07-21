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12:57 (мск), источник: Pro Город Самара

По Самарской области пронесся ураган с крупным градом

Утром в пятницу, 21 июля, на Самарскую область вновь обрушилась непогода. Местами по региону пронесся ураган с ливнем и градом.

Особенно сильно стихия разгулялась в Шигонском районе и в Тольятти. Так, в селе Климовка ветер повалил заборы и с корнем вырвал несколько деревьев, а кое-где сорвал и шифер с построек. Кроме того, там выпал крупный град размером со сливу. Из людей, к счастью, никто не пострадал.

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А вот в Тольятти прошел сильный дождь, из-за чего улицы города полностью затопило. По капот в воде там «плывут» не только легковушки, но и даже «Газели».

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Отметим, что сегодня синоптики прогнозировали только кратковременный дождь и грозу с неустойчивым слабым ветром (при грозе порывистый). Такую же погоду обещают и ночью, а вот завтра, 22 июля, должно быть преимущественно без осадков с температурой воздуха до +29 градусов. Кроме того, на сайте Приволжского УГМС появилось объявление о штормовом предупреждении по поводу того, что с 22 по 26 июля в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

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