По Самарской области пронесся ураган с крупным градом

Особенно сильно стихия разгулялась в Шигонском районе и в Тольятти. Так, в селе Климовка ветер повалил заборы и с корнем вырвал несколько деревьев, а кое-где сорвал и шифер с построек. Кроме того, там выпал крупный град размером со сливу. Из людей, к счастью, никто не пострадал.

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А вот в Тольятти прошел сильный дождь, из-за чего улицы города полностью затопило. По капот в воде там «плывут» не только легковушки, но и даже «Газели».

<div id="vk_post_-37094684_5253399"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-37094684_5253399", -37094684, 5253399, '7m2j1pu7JWqKxXPQ8uV1ZwJc6w')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.