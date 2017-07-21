В Тольятти пьяный мужчина открыл стрельбу на улице

В Тольятти рано утром патрулировавший городские улицы экипаж вневедомственной охраны получил информацию о стрельбе рядом с одним из кафе на улице Юбилейной. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

Находившийся на месте происшествия 33-летний местный житель рассказал, что сделал замечание мужчине, идущему ему навстречу с пистолетом в руке.

В ответ злоумышленник начал стрелять по нему, после чего скрылся в неизвестном направлении. Определив, как выглядел правонарушитель, сотрудники Росгвардии начали его поиски.

Отрабатывая прилегающую территорию, на улице Фрунзе стражи правопорядка заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Патрульные доставили 35-летнего жителя Тольятти на место происшествия, потерпевший уверенно опознал в нем своего обидчика. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, прибывшей следственно-оперативной группе полиции. Травматический пистолет, из которого произведены выстрелы, обнаружили и изъяли под припаркованным на улице Фрунзе автомобилем.