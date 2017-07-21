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12:54 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти пьяный мужчина открыл стрельбу на улице


Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя.

В Тольятти рано утром патрулировавший городские улицы экипаж вневедомственной охраны получил информацию о стрельбе рядом с одним из кафе на улице Юбилейной. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.

Находившийся на месте происшествия 33-летний местный житель рассказал, что сделал замечание мужчине, идущему ему навстречу с пистолетом в руке.

В ответ злоумышленник начал стрелять по нему, после чего скрылся в неизвестном направлении. Определив, как выглядел правонарушитель, сотрудники Росгвардии начали его поиски.

Отрабатывая прилегающую территорию, на улице Фрунзе стражи правопорядка заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Патрульные доставили 35-летнего жителя Тольятти на место происшествия, потерпевший уверенно опознал в нем своего обидчика. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, прибывшей следственно-оперативной группе полиции. Травматический пистолет, из которого произведены выстрелы, обнаружили и изъяли под припаркованным на улице Фрунзе автомобилем.

Информация об инциденте была направлена в подразделение лицензионно разрешительной работы Росгвардии. Его сотрудники изъяли у правонарушителя еще две единицы охотничьего оружия, которое было официально зарегистрировано на жителя Тольятти. В тот же день на мужчину составили четыре административных протокола, в том числе за появление в общественном месте в нетрезвом виде и за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения. Кроме того, по результатам проведенной доследственной проверки органами внутренних дел возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает пресс-группа Росгвардии.

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