В Тольятти пьяный мужчина открыл стрельбу на улице
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя.
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя.
В Тольятти рано утром патрулировавший городские улицы экипаж вневедомственной охраны получил информацию о стрельбе рядом с одним из кафе на улице Юбилейной. Сотрудники Росгвардии незамедлительно выехали по указанному адресу.
Находившийся на месте происшествия 33-летний местный житель рассказал, что сделал замечание мужчине, идущему ему навстречу с пистолетом в руке.
В ответ злоумышленник начал стрелять по нему, после чего скрылся в неизвестном направлении. Определив, как выглядел правонарушитель, сотрудники Росгвардии начали его поиски.
Отрабатывая прилегающую территорию, на улице Фрунзе стражи правопорядка заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым. Патрульные доставили 35-летнего жителя Тольятти на место происшествия, потерпевший уверенно опознал в нем своего обидчика. Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, прибывшей
Информация об инциденте была направлена в подразделение лицензионно разрешительной работы Росгвардии. Его сотрудники изъяли у правонарушителя еще две единицы охотничьего оружия, которое было официально зарегистрировано на жителя Тольятти. В тот же день на мужчину составили четыре административных протокола, в том числе за появление в общественном месте в нетрезвом виде и за ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения. Кроме того, по результатам проведенной доследственной проверки органами внутренних дел возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает