В Могилеве полуголый мужчина хотел сброситься с моста
Сотрудники ГАИ в связи с инцидентом на несколько часов перекрыли движение, мужчину удалось уговорить не совершать суицид.
Сотрудники ГАИ в связи с инцидентом на несколько часов перекрыли движение, мужчину удалось уговорить не совершать суицид.
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Сотрудники милиции, спасатели и медики почти два часа уговаривали полуголого мужчину не прыгать с моста в Могилеве, сообщил местный
По данным издания, в Могилеве в пятницу рано утром на Пушкинском мосту с наружной стороны стоял мужчина в трусах,
На место происшествия прибыли автомобили ГАИ, МЧС и скорой медицинской помощи, в связи с инцидентом были перекрыты две полосы движения.
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