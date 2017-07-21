Флакон из-под одеколона устроил переполох в Озерске
Начальник СБ местного завода перестраховался, заметив необычный предмет в салоне одной из машин на стоянке.
Начальник СБ местного завода перестраховался, заметив необычный предмет в салоне одной из машин на стоянке.
Спасатели Озерска (ЗАТО, Челябинская область) выезжали по вызову на один из местных заводов — начальник службы безопасности заметил в машине на стоянке предмет, похожий на боевой снаряд от скорострельной самолетной пушки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Звонок от начальника СБ Уральского маслозавода, расположенного по улице Кыштымская поступил в ЕДДС Озерска. Мужчина сообщил, что на стоянке возле предприятия стоит «ГАЗель», а на пассажирском сиденье лежит боевой снаряд, визуально от скорострельной самолетной пушки.
Информация была доведена до всех служб экстренного реагирования. Автомобиль проверили кинологи. Оказалось, что на сиденье лежал флакон от одеколона в форме боевого снаряда. Угрозы взрыва не было.