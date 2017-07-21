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13:03 (мск), источник: АиФ Челябинск

Главаря ОПС из Челябинска задержали за распространение наркотиков по России

Доход наркодилеров превысил 150 миллионов рублей.

Полицейские задержали лидера и участников преступного сообщества, организовавшего незаконный оборот наркотиков на территории России, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что уроженец Челябинска в ноябре 2014 года создал группу, которая со временем переросла в сообщество, организовал сеть интернет-магазин, осуществлявших незаконный оборот наркотиков в Челябинской и Оренбургской областях, Пермском крае, республиках Татарстан, Башкирия и Удмуртия. Доход сообщества превысил 150 миллионов рублей.

«Сотрудники полиции задержали более 50 человек в различных регионах Российской Федерации. При проведении обысков изъято более 10 килограммов синтетического наркотического средства, 2 миллиона рублей, 9 автомобилей различных марок, а также наложен арест на недвижимое имущество», — рассказывает Ирина Волк.

В настоящее время 37 подозреваемых находятся под стражей, остальные 14 — под подпиской о невыезде.

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