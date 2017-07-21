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14:55 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре будут судить руководителей детсада, обвиняемых в мошенничестве

Директор и заведующая детсада похищали предоставляемые из бюджета Самары дошкольному учреждению субсидии.

Прокуратурой Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу директора и заведующей АНО ДО Детский сад «УМка» которые обвиняются в мошенничестве при получении выплат, совершённом с использованием служебного положения, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с августа 2015 г. по август 2016 г руководители дошкольного учреждения, которое являлось получателем от городской администрации субсидий на возмещение затрат за содержание детей, предоставляли в департамент образования Самары не соответствующие действительности документы о посещении детьми детсада «Умка» — табели учета посещаемости детей, приходно-расходные ордера об оплате за посещение организации, соглашения о расторжении договоров с родителями девяти воспитанников.

Таким образом они похитили свыше 61120 рублей из городского бюджета. Незаконно полученные деньги обвиняемые в добровольно вернули в бюджет на стадии следствия. Уголовное дело будет рассмотрено в суде Ленинского района Самары.

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