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13:18 (мск), источник: АиФ Калининград

ГИБДД назвала виновного в серьезном ДТП на Куршской косе

Одна из машин выехала на встречную полосу.

ГИБДД назвала виновного в серьезном ДТП на Куршской косе. Авария произошла 20 июля в 16:45 на автодороге Зеленоградск-Морское, движение на участке оказалось блокировано, сообщает пресс-службе регионального управления МВД.

В полиции говорят, что водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» на прямом участке дороги выехал на встречную полосу. Навстречу ему ехал «Фольксваген Крафтер». Автомобили столкнулись лоб в лоб.

В результате ДТП 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Крафтер» госпитализирован.

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