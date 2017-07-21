ГИБДД назвала виновного в серьезном ДТП на Куршской косе
Одна из машин выехала на встречную полосу.
Одна из машин выехала на встречную полосу.
ГИБДД назвала виновного в серьезном ДТП на Куршской косе. Авария произошла 20 июля в 16:45 на автодороге
В полиции говорят, что водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» на прямом участке дороги выехал на встречную полосу. Навстречу ему ехал «Фольксваген Крафтер». Автомобили столкнулись лоб в лоб.
В результате ДТП 44-летний водитель автомобиля «Фольксваген Крафтер» госпитализирован.