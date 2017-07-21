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13:40 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пожар уничтожает мясной склад в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на улице Селькоровской полыхает металлический ангар с мясом. Огнем охвачено 1000 квадратных метров.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сейчас на месте работают 70 человек, задействовано 30 единиц техники. Большая загрузка склада способствует быстрому распространению пожара. Погибших и пострадавших нет.

По некоторым данным, склад принадлежит компании «Митко». Там корреспонденту агентства отказались комментировать происшествие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что рядом с полыхающим ангаром расположена заправочная станция «Газпромнефть».

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