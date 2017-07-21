Пожар уничтожает мясной склад в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на улице Селькоровской полыхает металлический ангар с мясом. Огнем охвачено 1000 квадратных метров.
В Екатеринбурге на улице Селькоровской полыхает металлический ангар с мясом. Огнем охвачено 1000 квадратных метров.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
По некоторым данным, склад принадлежит компании «Митко». Там корреспонденту агентства отказались комментировать происшествие.
Стоит отметить, что рядом с полыхающим ангаром расположена заправочная станция «Газпромнефть».