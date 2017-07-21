Мошенничество на сумму 1,2 млн рублей раскрыли в Ростове

Мошенничество на сумму 1,2 млн рублей раскрыли полицейские в Кировском районе Ростова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области, в полицию обратилась женщина, которая заявила о совершенном в отношении нее мошенничестве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска задержали по подозрению в преступлении 48-летнего ростовчанина.

Полицейские установили, что подозреваемый предложил юридические услуги, за которые запросил 1,2 млн рублей. Получив деньги, мужчина скрылся и больше не выходил на связь.