Мошенничество на сумму 1,2 млн рублей раскрыли в Ростове
В преступлении подозревают 48-летнего ростовчанина.
В преступлении подозревают 48-летнего ростовчанина.
Мошенничество на сумму 1,2 млн рублей раскрыли полицейские в Кировском районе Ростова.
Как сообщает
В ходе
Полицейские установили, что подозреваемый предложил юридические услуги, за которые запросил 1,2 млн рублей. Получив деньги, мужчина скрылся и больше не выходил на связь.
В настоящее время в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).