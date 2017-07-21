Полиция нашла в Волгограде 12-летнего ребенка, пропавшего в Ерзовке
Правоохранители искали школьника в течение четырех часов.
Правоохранители искали школьника в течение четырех часов.
Правоохранители нашли пропавшего в Городищенском районе пятиклассника в гостях у его отца в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в четверг, 20 июля, около 20:00 в полицию обратилась 33-летняя мать ребенка. Она заявила правоохранителям, что ее 12-летний сын утром уехал из Ерзовки на велосипеде погулять и нарвать травы для утят, однако, обратно не вернулся. Самостоятельные поиски женщины не дали никаких результатов.
Около 50 полицейских было поднято по команде «Тревога». Выяснилось, что мобильный телефон ребенка выключен, а велосипед брошен в одной из местных балок. Через четыре часа поисков правоохранители нашли мальчика в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ребенок рассказал, что весь день гулял, потом сходил в игровой клуб, а затем отправился в гости к отцу, который развелся с его матерью.