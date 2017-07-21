Сбившему в Москве двух девочек водителю смягчили наказание

«Шарому снижено наказание до 1,5 лет ограничения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства судом было учтено добровольное возмещение им ущерба и морального вреда потерпевшим», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда в пятницу.
Там добавили, что также суд отменил приговор Шарому в части разрешения гражданского иска, так как его требования были исполнены еще до решения суда первой инстанции: он по почте перевел 2 млн рублей в пользу потерпевших.
По данным следствия, 12 декабря 2016 года Шарый на своем «Гелендвагене» сбил двух детей на пересечении улицы Мосфильмовская с Университетским проспектом и скрылся с места происшествия. На следующий день он пришел к следователям с повинной.
2 июня Никулинский суд Москвы приговорил Шарого к трем годам ограничения свободы. По решению суда, он не имеет права менять место жительства без согласия специализированного государственного органа и покидать пределы муниципального образования. Также Шарый должен являться для регистрации в специализированный госорган два раза в месяц.
Кроме того, суд лишил Шарого права управлять автомобилем на три года.
Также суд первой инстанции частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, заявленный в ходе судебного разбирательства. Суд взыскал с него 2 млн рублей — по одному миллиону на каждую пострадавшую девочку.
Со своей стороны, защита Шарого обжаловала приговор и просила назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы.
Дело Шарого, который обвиняется в нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее тяжкий вред здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ), рассматривалось в особом порядке. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему грозило наказание не более двух третей от максимально возможного, то есть полутора лет лишения свободы при максимально возможной санкции по этой статье в 2 года тюремного заключения.