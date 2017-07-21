Сбившему в Москве двух девочек водителю смягчили наказание

«Шарому снижено наказание до 1,5 лет ограничения свободы. В качестве смягчающего обстоятельства судом было учтено добровольное возмещение им ущерба и морального вреда потерпевшим», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда в пятницу.

Там добавили, что также суд отменил приговор Шарому в части разрешения гражданского иска, так как его требования были исполнены еще до решения суда первой инстанции: он по почте перевел 2 млн рублей в пользу потерпевших.

По данным следствия, 12 декабря 2016 года Шарый на своем «Гелендвагене» сбил двух детей на пересечении улицы Мосфильмовская с Университетским проспектом и скрылся с места происшествия. На следующий день он пришел к следователям с повинной.

2 июня Никулинский суд Москвы приговорил Шарого к трем годам ограничения свободы. По решению суда, он не имеет права менять место жительства без согласия специализированного государственного органа и покидать пределы муниципального образования. Также Шарый должен являться для регистрации в специализированный госорган два раза в месяц.

Кроме того, суд лишил Шарого права управлять автомобилем на три года.

Также суд первой инстанции частично удовлетворил гражданский иск потерпевших, заявленный в ходе судебного разбирательства. Суд взыскал с него 2 млн рублей — по одному миллиону на каждую пострадавшую девочку.

Со своей стороны, защита Шарого обжаловала приговор и просила назначить ему наказание, не связанное с ограничением свободы.