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13:51 (мск), источник: Интерфакс

Продуктовый склад горит в Екатеринбурге на площади 1 тыс. кв. м

Екатеринбург. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Спасатели направили дополнительные силы для тушения пожара на складе в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области в пятницу.

«Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, площадь пожара составляет 1000 кв.м.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на складе находятся продукты питания.

По данным ведомства, специалисты с беспилотным летательным аппаратом оценят обстановку с воздуха. Пожарные и спасатели вскрывают конструкции склада бензорезами.

Принимаются все меры для локализации огня. Тушение продолжается.

На месте пожара уже работает 29 единиц техники, 72 человека.

Ранее сообщалось, что днем в пятницу загорелся металлический ангар на улице Селькоровская. Площадь пожара составляла 300 кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет.

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