Продуктовый склад горит в Екатеринбурге на площади 1 тыс. кв. м
Екатеринбург. 21 июля.
Екатеринбург. 21 июля.
«Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, площадь пожара составляет 1000 кв.м.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на складе находятся продукты питания.
По данным ведомства, специалисты с беспилотным летательным аппаратом оценят обстановку с воздуха. Пожарные и спасатели вскрывают конструкции склада бензорезами.
Принимаются все меры для локализации огня. Тушение продолжается.
На месте пожара уже работает 29 единиц техники, 72 человека.
Ранее сообщалось, что днем в пятницу загорелся металлический ангар на улице Селькоровская. Площадь пожара составляла 300 кв.м. По предварительной информации, пострадавших нет.