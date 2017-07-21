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14:13 (мск), источник: Интерфакс

Нелегальное казино ликвидировано в Челябинске

Челябинск. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Сотрудники полиции при поддержке группы СОБР регионального управления Росгвардии днем в пятницу ликвидировали в Челябинске казино, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Предварительно были установлены участники группы, организовавшей незаконный бизнес. Попасть в заведение можно было только близкому кругу лиц или по предварительной рекомендации.

Чтобы попасть внутрь, полицейским и отряду быстрого реагирования пришлось вскрыть дверь болгаркой. В ходе операции из казино изъято четыре покерных стола, рулетка, фишки и колоды игральных карт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

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