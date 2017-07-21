Нелегальное казино ликвидировано в Челябинске

Предварительно были установлены участники группы, организовавшей незаконный бизнес. Попасть в заведение можно было только близкому кругу лиц или по предварительной рекомендации.

Чтобы попасть внутрь, полицейским и отряду быстрого реагирования пришлось вскрыть дверь болгаркой. В ходе операции из казино изъято четыре покерных стола, рулетка, фишки и колоды игральных карт.