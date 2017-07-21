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14:14 (мск), источник: СуперОмск

В Омске маршрутка разбилась о КамАЗ со щебнем

Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло у Исилькульского тракта на остановке «Сады».

Груженый щебнем КамАЗ врезался сзади в маршрутную «ГАЗель». Согласно неподтвержденным данным, в аварии пострадало 7 человек.

Снимки после ДТП опубликованы в паблике «Аварийный Омск». Судя по ним, грузовик врезался сзади в микроавтобус, после чего перевернулся и засыпал щебнем дорогу, из-за чего на улице моментально образовалась пробка.

Во время загрузки произошла ошибка.

О причинах происшествия неизвестно. Официального подтверждения о пострадавших тоже нет.

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