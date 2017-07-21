В Омске маршрутка разбилась о КамАЗ со щебнем

Груженый щебнем КамАЗ врезался сзади в маршрутную «ГАЗель». Согласно неподтвержденным данным, в аварии пострадало 7 человек.

Снимки после ДТП опубликованы в паблике «Аварийный Омск». Судя по ним, грузовик врезался сзади в микроавтобус, после чего перевернулся и засыпал щебнем дорогу, из-за чего на улице моментально образовалась пробка.