В Омске мясо зараженных чумой свиней попало на прилавки

Расследованием дела по АЧС занимается первый отдел по расследованию особо важных дел. По данным следствия, 6 июля 2017 года был зафиксирован факт одновременной гибели 11 свиней в личном подсобном хозяйстве в селе Верблюжье Саргатского района. Согласно заключению экспертов, животные погибли от вируса африканской чумы свиней.

16 июля, несмотря на проведенные властями мероприятия по предупреждению распространения вируса, был зафиксирован еще один случай массового падежа свиней — уже в Комсомольском с.п. Омского района. Анализ показал, что причиной их гибели также является АЧС.

В этот же день в двух этих районах был введен режим ЧС, но, несмотря на такие меры, некоторым фермерам все же удалось вывезти зараженное мясо и продать его.

«В ходе следствия установлены факты незаконного, вопреки установленному режиму чрезвычайной ситуации и мерам, проводимым в рамках карантина, вывоза инфицированного мяса жителями Омского муниципального района Омской области за пределы населенного пункта и его последующей продажи», — сообщили в ведомстве.

В следкоме отметили, что допускать подобные нарушения ЧС недопустимо, так как это может привести к еще большему распространению вируса АЧС на территории региона.