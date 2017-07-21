В Челябинске воспитанник ещё одного детсада заболел менингитом
Менингит подтверждён у ребёнка из садика Курчатовского района.
Менингит подтверждён у ребёнка из садика Курчатовского района.
Воспитанник детского сада № 62 в Курчатовском районе Челябинска заболел менингитом, диагноз подтверждён, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск»
В настоящее время состояние у ребёнка стабильное, он находится в общей палате. В садике проведены все карантинные мероприятия.
Отметим, что это уже четвёртый случай менингита у дошкольников, заболевших в Челябинске. Четырёхлетний воспитанник детсада «Чебурашка» на ЧТЗ скончался 15 июля от гнойного менингита. В настоящее время диагноз гнойный менингит также поставлен шестилетней воспитаннице детского сада № 157 в Центральном районе. У ещё одной воспитанницы филиала детсада № 165 диагноз пока не подтверждён.
Кроме того, в спортивном лагере «Олимпиец» от энтеровирусной инфекции пострадали девять спортсменов. У пяти ребят инфекция протекала в форме серозного менингита, у остальных — в форме фарингита.
Южноуральские врачи просят родителей соблюдать спокойствие и при первых симптомах недомогания вызывать на дом врача. Взрослых должно насторожить снижение активности ребёнка, головная боль, рвота и повышенная температура.