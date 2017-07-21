В Башкирии пропал без вести опытный рыбак

«Папа опытный, заядлый рыбак. Рыбачит уже много лет, каждые выходные. На этот раз они поехали с другом Аликом на озеро за Буздякским районом. Уехали в воскресение, 16-го июля. Вечером еще была с ними связь, а в понедельник у обоих уже выключены телефоны. Он никогда не оставался на рыбалке больше чем на одну ночевку», — поделилась Айгуль.