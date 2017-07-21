В Башкирии пропал без вести опытный рыбак
В Башкирии без вести пропал 66-летний житель села Кандры, Альберт Фаррахов, когда отправился с другом на рыбалку.
В Башкирии без вести пропал 66-летний житель села Кандры, Альберт Фаррахов, когда отправился с другом на рыбалку.
Об этом рассказала ProUfu.ru дочь пропавшего, Айгуль.
«Папа опытный, заядлый рыбак. Рыбачит уже много лет, каждые выходные. На этот раз они поехали с другом Аликом на озеро за Буздякским районом. Уехали в воскресение, 16-го июля. Вечером еще была с ними связь, а в понедельник у обоих уже выключены телефоны. Он никогда не оставался на рыбалке больше чем на одну ночевку», — поделилась Айгуль.
Сообщается, что Альберт уехал на зеленой «Ладе Калина», универсал, госномер Т874УК02.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить в полицию, либо по телефонам 89273133016, 89374965020.