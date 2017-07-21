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15:15 (мск), источник: Publika.md

Два белорусских «черных риэлтора» приговорены к смертной казни

Могилевский областной суд вынес приговор банде «черных риэлторов», от действий которых погибли шесть человек.

Источник: Publika.md

Об этом сообщается на сайте белорусского Верховного суда.

«Убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами», — говорится в сообщении.

Два фигуранта дела приговорены к смертной казни путем расстрела. Еще двое получили тюремные сроки — 24 года заключения и 22 года и 1 месяц, передает Газета.ру.

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