Два белорусских «черных риэлтора» приговорены к смертной казни
Могилевский областной суд вынес приговор банде «черных риэлторов», от действий которых погибли шесть человек.
Могилевский областной суд вынес приговор банде «черных риэлторов», от действий которых погибли шесть человек.
Об этом сообщается на сайте белорусского Верховного суда.
«Убийства совершались с 2009 по 2015 год, когда в марте 2015 противоправная деятельность обвиняемых была пресечена правоохранительными органами», — говорится в сообщении.
Два фигуранта дела приговорены к смертной казни путем расстрела. Еще двое получили тюремные сроки — 24 года заключения и 22 года и 1 месяц, передает Газета.ру.