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15:33 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Mitsubishi Lancer столкнул Honda в яму тепловых сетей в Саянске Иркутской области

Водитель опрокинутого автомобиля получила незначительные повреждения.

Столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Honda произошло сегодня на перекрестке улиц Ленина и Советская в городе Саянске. В результате ДТП один из автомобилей упал на крышу в раскопанную яму тепловых сетей. Владелица опрокинутого автомобиля в получила незначительные травмы, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Управления ГИБДД по Иркутской области.

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«8.30 произошло столкновение Mitsubishi Lancer и Honda. В результате аварии Honda опрокинулась в яму», — сообщили в ведомстве.

В администрации отмечают, что коммунальные работы велись по плану. Яма была огорожена и были выставлены предупреждающие знаки.

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