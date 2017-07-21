Mitsubishi Lancer столкнул Honda в яму тепловых сетей в Саянске Иркутской области

Столкновение автомобилей Mitsubishi Lancer и Honda произошло сегодня на перекрестке улиц Ленина и Советская в городе Саянске. В результате ДТП один из автомобилей упал на крышу в раскопанную яму тепловых сетей. Владелица опрокинутого автомобиля в получила незначительные травмы, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе Управления ГИБДД по Иркутской области.