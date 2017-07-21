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15:15 (мск), источник: Интерфакс

Пожар на продуктовом складе в Екатеринбурге потушен — МЧС

Екатеринбург. 21 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе с продуктами в Екатеринбурге, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Свердловской области в пятницу.

«Открытое горение на месте пожара ликвидировано. Сейчас занимаются проливкой и разборкой сгоревших конструкций. Окончательная площадь пожара составила 1200 кв. м. Поврежден один ангар, в котором была большая горючая загрузка», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в ангаре находились деревянные стеллажи, высота склада 10 кв.м., «стеллажи были полностью забиты товаром».

«По уточненной информации 20 работников, которые находились на складе, до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались. Пострадавших, по предварительной информации, нет», — уточнил сотрудник пресс-службы.

Причина пожара устанавливается. К работе приступили пожарные дознаватели, работают также специалисты по замерам воздуха.

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