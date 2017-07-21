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15:17 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие

По предварительной информации, в салоне находились 10 человек.

Источник: РИА "Новости"

ДТП с участием маршрутного такси и грузовика произошло на улице Энтузиастов в Челябинске, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в отделении пропаганды и ГИБДД города.

По предварительной информации, в салоне маршрутки находились 10 пассажиров.

В настоящее время обстоятельства аварии и количество пострадавших устанавливаются.

Напомним, 3 июля на пересечении улиц Доватора и Воровского маршрутка опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем.

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