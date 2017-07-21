В Челябинске маршрутка врезалась в грузовик, есть пострадавшие
По предварительной информации, в салоне находились 10 человек.
По предварительной информации, в салоне находились 10 человек.
ДТП с участием маршрутного такси и грузовика произошло на улице Энтузиастов в Челябинске, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в отделении пропаганды и ГИБДД города.
По предварительной информации, в салоне маршрутки находились 10 пассажиров.
В настоящее время обстоятельства аварии и количество пострадавших устанавливаются.
Напомним, 3 июля на пересечении улиц Доватора и Воровского маршрутка опрокинулась после столкновения с легковым автомобилем.