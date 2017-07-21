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15:19 (мск), источник: ИА REGNUM

В Перми осуждена экс-заместитель начальника отдела налоговой службы

Она признана судом виновной в покушении на крупное мошенничество.

В Перми вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела анализа и планирования налоговых проверок Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по Пермскому краю (МИФНС). Она признана виновной в покушение на мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по пермскому краю.

Следствием и судом установлено, что заместитель руководителя отдела МИФНС потребовала передачи денежных средств от директора предприятия, расположенного на территории Мотовилихинского района Перми. рублей Непроведение выездной налоговой проверки женщина оценила в 300 тыс. рублей.

Директор организации, введённый в заблуждение относительно законности действий представителя налоговой службы, вечером 7 апреля 2017 года передал требуемую сумму. Чиновницу задержали с поличным на месте преступления.

Бывшей сотруднице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по Пермскому краю назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. С учётом времени нахождения обвиняемой под домашним арестом сумма штрафа снижена до 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Стоит отметить, что в конце июня этот же суд вынес приговор в отношении первого заместителя Департамента земельных отношений администрации Перми. Он был признан виновным также в покушении на взяточничество в крупном размере. Взятка в размере 525 тыс. рублей предназначалась для получения земельного участка в Орджоникидзевском районе Перми под лодочную станцию на берегу реки Кама.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Мотовилихинском районном суде города, учитывая полное признание вины, активное содействие следствию, данные о личности подсудимого, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, судом назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафом в размере 1,050 млн рублей в доход государства.

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