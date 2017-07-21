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16:43 (мск), источник: "Российская газета"

Названы возможные причины отравления студентов под Калининградом

Следователи назвали возможные причины массового отравления студентов строительного отряда в Калининградской области.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает региональное следственное управление, организацией горячего комплексного питания стройотрядовцев занимался один из индивидуальных предпринимателей города. А очагами возникновения и распространения инфекции могла стать некачественная еда, нарушение технологий или больные сотрудники пищеблока.

Сейчас в Калининграде продолжается доследственная проверка. По предварительным данным, молодые люди, проживающие на базе в комплексе «Майский» поселка Совхозное, почувствовали недомогание после ужина 19 июля. По состоянию на сегодняшнее утро с жалобами к врачам обратились 56 человек. Трое студентов были госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области с подозрением на пищевую токсико-инфекцию.

Тем временем работу злополучной столовой приостановили. По информации регионального Роспотребнадзора, площадь и планировка помещений не позволяли бизнесмену соблюдать требования санитарного законодательства. Кроме того, предприниматель не сообщил специалистам о начале своей работы, поэтому объект не находился на контроле Роспотребнадзора.

Тем временем санитарные врачи отобрали пробы горячей и сырой продукции, обследовали сотрудников пищеблока, готовивших и раздававших еду. Точный источник инфекции установят позже. Проверка, которую ведут следователи, и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

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