Названы возможные причины отравления студентов под Калининградом

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает региональное следственное управление, организацией горячего комплексного питания стройотрядовцев занимался один из индивидуальных предпринимателей города. А очагами возникновения и распространения инфекции могла стать некачественная еда, нарушение технологий или больные сотрудники пищеблока.

Сейчас в Калининграде продолжается доследственная проверка. По предварительным данным, молодые люди, проживающие на базе в комплексе «Майский» поселка Совхозное, почувствовали недомогание после ужина 19 июля. По состоянию на сегодняшнее утро с жалобами к врачам обратились 56 человек. Трое студентов были госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области с подозрением на пищевую токсико-инфекцию.

Тем временем работу злополучной столовой приостановили. По информации регионального Роспотребнадзора, площадь и планировка помещений не позволяли бизнесмену соблюдать требования санитарного законодательства. Кроме того, предприниматель не сообщил специалистам о начале своей работы, поэтому объект не находился на контроле Роспотребнадзора.