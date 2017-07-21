Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего в Воронежской области подростка

Поиски пропавшего 17-летнего Юрия Тюрина из Грибановского района Воронежской области продолжаются вторые сутки. К ним подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» из Воронежа, Курска, Липецка и Тамбова, местные добровольцы. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС по Воронежской области Александр Бобряшов в пятницу, 21 июля.

В поисках участвуют более 100 человек. Люди обследуют лес и железную дорогу. Водолазы обследуют реку и водоемы. В пятницу, 21 июля к поисковой операции привлекли вертолет.

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Юрий Тюрин, проживающий на разъезде 667 км железной дороги, ушел из дома с ротвейлером в 9:00 среды, 19 июля и не вернулся. Собаку нашли на 673 км железной дороги. Животное возвращалось домой.

Молодой человек жил с 80-летним дедом, который утром не нашел внука дома и рассказал об этом соседу. Сосед позвонил дяде пропавшего. Вместе они стали искать юношу. Поиски результатов не дали. Мужчины позвонили в Единую дежурно-диспетчерскую службу в 12:32. К поискам оперативно присоединились сотрудники отдела Грибановского МВД, пожарной части, Теллермановского лесхоза, воинской части 14254 и местные жители.

— Поисковики прочесали лес в сторону Борисоглебска между трассой «Курск-Саратов» и разъездом, в сторону Грибановки. Обследовали дорогу вдоль трассы, берег реки Вороны, — пояснил Александр Бобряшов.

Волонтеры поискового-спасательного отряда «Лиза Алерт» присоединились вечером четверга, 20 июля.

— О пропаже Юрия узнали из соцсетей, сразу поехали на его поиски. Ведь только нашли пропавшего трехлетнего ребенка из Липецкой области. Переживали, у самих двое маленьких детей. И вдруг такое же горе постигло еще одну семью. Юрий же совсем беспомощный, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» волонтер Екатерина Бородина.

По словам военнослужащего Александра Лаптева из Воронеж-45, следов юноши практически никаких. В одном месте видели лежанку. По данным волонтеров, ее обнаружили в двух км от места пропажи Юрия Тюрина.