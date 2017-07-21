Волонтеры попросили помощи в поисках пропавшего в Воронежской области подростка
Юрия Тюрина два дня ищут военные, сотрудники МЧС, полиции и местные жители.
Юрия Тюрина два дня ищут военные, сотрудники МЧС, полиции и местные жители.
Поиски пропавшего 17-летнего Юрия Тюрина из Грибановского района Воронежской области продолжаются вторые сутки. К ним подключились волонтеры
В поисках участвуют более 100 человек. Люди обследуют лес и железную дорогу. Водолазы обследуют реку и водоемы. В пятницу, 21 июля к поисковой операции привлекли вертолет.
Юрий Тюрин, проживающий на разъезде 667 км железной дороги, ушел из дома с ротвейлером в 9:00 среды, 19 июля и не вернулся. Собаку нашли на 673 км железной дороги. Животное возвращалось домой.
Молодой человек жил с 80-летним дедом, который утром не нашел внука дома и рассказал об этом соседу. Сосед позвонил дяде пропавшего. Вместе они стали искать юношу. Поиски результатов не дали. Мужчины позвонили в Единую
— Поисковики прочесали лес в сторону Борисоглебска между трассой «Курск-Саратов» и разъездом, в сторону Грибановки. Обследовали дорогу вдоль трассы, берег реки Вороны, — пояснил Александр Бобряшов.
Волонтеры
— О пропаже Юрия узнали из соцсетей, сразу поехали на его поиски. Ведь только нашли пропавшего трехлетнего ребенка из Липецкой области. Переживали, у самих двое маленьких детей. И вдруг такое же горе постигло еще одну семью. Юрий же совсем беспомощный, — поделилась с корреспондентом РИА «Воронеж» волонтер Екатерина Бородина.
По словам военнослужащего Александра Лаптева из Воронеж-45, следов юноши практически никаких. В одном месте видели лежанку. По данным волонтеров, ее обнаружили в двух км от места пропажи Юрия Тюрина.
Юрий Тюрин пропал 19 июля. Подростку тяжело передвигаться. На вид ему 17 лет, рост — 150 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткие. Волонтеры попросили всех, кто