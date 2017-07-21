Прикамец забрался в чужой дом и сломал телевизор лопатой

Преступления были совершены в одном из населенных пунктов Ильинского района. Достав стекло из оконной рамы, он незаконно проник в жилище и похитил имущество, которое спрятал в ближайших кустах. Впоследствии оно было обнаружено полицейскими и возвращено законному владельцу.



После совершения кражи злоумышленник, разбив окно, незаконно проник в другое жилище. Находясь в доме, мужчина взял лопату и нанес ею несколько ударов по экрану телевизора, чем причинил потерпевшему материальный ущерб.



В итоге мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» и ч. 1 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.