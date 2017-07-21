Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
10 интересных идей для фартука на кухне
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ: часть украинцев выступила за любые уступки ради Донбасса
43-летняя Натали выложила откровенное фото - СМИ
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Washington Post признал Крым российским - СМИ
Савченко о неприличном жесте Гройсману: Это вызов!
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Хрупкие льды Антарктиды
15:20 (мск), источник: Новости Перми

Прикамец забрался в чужой дом и сломал телевизор лопатой

В Ильинском районе суд вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя, который ранее в состоянии алкогольного опьянения забрался в два жилых дома, один из которых обокрал, а во втором сломал телевизор.

Преступления были совершены в одном из населенных пунктов Ильинского района. Достав стекло из оконной рамы, он незаконно проник в жилище и похитил имущество, которое спрятал в ближайших кустах. Впоследствии оно было обнаружено полицейскими и возвращено законному владельцу.

После совершения кражи злоумышленник, разбив окно, незаконно проник в другое жилище. Находясь в доме, мужчина взял лопату и нанес ею несколько ударов по экрану телевизора, чем причинил потерпевшему материальный ущерб.

В итоге мужчина был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158 «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище» и ч. 1 ст. 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Перми встретят участников ралли на ретро-автомобилях «Париж-Пекин»
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери За артефакт из популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» актер заплатил около $7000
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь