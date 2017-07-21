В столкновении маршрутки и КамАЗа пострадало 5 человек
Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте столкновения грузовика со щебнем и пассажирской ГАЗели. По их предварительному мнению столкновение допустил 55-летний водитель КамАЗа.
Сотрудники ГИБДД продолжают работу на месте столкновения грузовика со щебнем и пассажирской ГАЗели. По их предварительному мнению столкновение допустил 55-летний водитель КамАЗа.
В результате ДТП в больницу с разной степени травмами было доставлено 5 человек. Также в маршрутке во время аварии находился ребенок, однако врачи осмотрели его и пришли к выводу, что госпитализация ему не требуется.