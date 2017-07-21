В Крыму пограничники спасли тонувшего украинского экстремала
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские пограничники спасли в Крыму украинского экстремала, перевернувшегося на
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские пограничники спасли в Крыму украинского экстремала, перевернувшегося на
«Получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль “Изумруд”. В результате в 12 милях
Потерпевшего подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. По словам мужчины, он увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход из Украины в Турцию, но
По прибытии на берег мужчина уехал домой, на Украину.