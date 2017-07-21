Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
В Белоруссии приговорили к расстрелу двух риелторов
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ: часть украинцев выступила за любые уступки ради Донбасса
43-летняя Натали выложила откровенное фото - СМИ
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Washington Post признал Крым российским - СМИ
Савченко о неприличном жесте Гройсману: Это вызов!
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Хрупкие льды Антарктиды
15:38 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму пограничники спасли тонувшего украинского экстремала

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские пограничники спасли в Крыму украинского экстремала, перевернувшегося на корабле-тримаране по пути в Турцию, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль “Изумруд”. В результате в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран “Фортуна Х-44” и спасательный плот с гражданином Украины на борту», — говорится в релизе.

Потерпевшего подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. По словам мужчины, он увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход из Украины в Турцию, но из-за сильного волнения на море и потери ориентации в пространстве не справился с управлением, и судно опрокинулось.

По прибытии на берег мужчина уехал домой, на Украину.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
США забывают, что в Сирию их никто не приглашал. Мнение
Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери За артефакт из популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» актер заплатил около $7000
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь