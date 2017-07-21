Крупная партия «палёного» алкоголя уничтожена в Волгоградской области.

Более 4,5 тыс. бутылок алкогольной продукции уничтожены, с применением специального оборудования, на специальном полигоне в г. Волжский.

Фальсифицированный алкоголь был изъят в торговых точках и у частных лиц полицейскими Управления МВД России по г. Волжскому в 2016 — 2017 годах и хранился как вещественное доказательство, сообщили ВДТВ в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Виновные в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ — «Оборот алкогольной продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны», были привлечены к ответственности по постановлению суда, алкоголь изъят и признан подлежащим уничтожению.