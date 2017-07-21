На Московском проспекте автокран врезался в легковое авто

Движение по Московскому проспекту областного центра сильно затруднено из-за аварии. Об этом в пятницу сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». В районе строящейся Восточной эстакады автокран врезался в легковое авто марки «Додж». По предварительной информации, пострадавших нет, участники аварии перекрыли 1,5 полосы движения в сторону выезда из города, собирается пробка.