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15:37 (мск), источник: Новый Калининград

На Московском проспекте автокран врезался в легковое авто

Движение по проспекту сильно затруднено.

Движение по Московскому проспекту областного центра сильно затруднено из-за аварии. Об этом в пятницу сообщают участники сообщества калининградских автомобилистов «ВКонтакте». В районе строящейся Восточной эстакады автокран врезался в легковое авто марки «Додж». По предварительной информации, пострадавших нет, участники аварии перекрыли 1,5 полосы движения в сторону выезда из города, собирается пробка.

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