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15:39 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии бывший бухгалтер похитил более 3 млн рублей

Женщина выдавала зарплату своим родственникам.

В Башкирии бухгалтер с 2013 по 2014 годы подделывала реестры по начислению заработной платы и включала в документы данные родственников, которые никогда не работали в данной компании — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Свою мошенническую схему женщина проделывала не раз: всего ей удалось похитить более 3,3 млн рублей. Пока женщина возместила ущерб только на 20 тысяч рублей.

Вердикт суда оказался мягким: три года условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, она не может работать на госслужбе в течение года.

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