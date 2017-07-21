В Башкирии бывший бухгалтер похитил более 3 млн рублей

В Башкирии бухгалтер с 2013 по 2014 годы подделывала реестры по начислению заработной платы и включала в документы данные родственников, которые никогда не работали в данной компании — сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Свою мошенническую схему женщина проделывала не раз: всего ей удалось похитить более 3,3 млн рублей. Пока женщина возместила ущерб только на 20 тысяч рублей.