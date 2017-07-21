В Башкирии бывший бухгалтер похитил более 3 млн рублей
Женщина выдавала зарплату своим родственникам.
Женщина выдавала зарплату своим родственникам.
В Башкирии бухгалтер с 2013 по 2014 годы подделывала реестры по начислению заработной платы и включала в документы данные родственников, которые никогда не работали в данной компании — сообщили в
Свою мошенническую схему женщина проделывала не раз: всего ей удалось похитить более 3,3 млн рублей. Пока женщина возместила ущерб только на 20 тысяч рублей.
Вердикт суда оказался мягким: три года условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, она не может работать на госслужбе в течение года.