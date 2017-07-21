Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
Она считает, что это преступление нужно было квалифицировать как посягательство на жизнь государственного деятеля.
Она считает, что это преступление нужно было квалифицировать как посягательство на жизнь государственного деятеля.
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Представители дочери оппозиционного политика Бориса Немцова Жанны обжаловали приговор пяти подсудимым по делу о его убийстве, сообщила «Интерфаксу» адвокат Ольга Михайлова.
«Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру», — сказала Михайлова в пятницу.
«Мы категорически не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 УК РФ (убийство) и считаем, что их действия должны быть квалифицированы по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), учитывая, что Борис Ефимович Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии «ПАРНАС», — сказала адвокат.
Михайлова напомнила, что она вместе со своим коллегой Вадимом Прохоровым в качестве представителей Немцовой неоднократно просили о переквалификации обвинения, в том числе в Московском окружном военном суде.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.
Московский окружной военный суд 13 июля назначил Зауру Дадаеву, признанному присяжными виновным в исполнении убийства Немцова, 20 лет колонии строгого режима. Другие фигуранты дела получили сроки от 11 до 19 лет лишения свободы.
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