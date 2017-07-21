Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве

Источник: РИА "Новости"

Читайте также Раскрытое дело: как расследовали убийство Бориса Немцова

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Представители дочери оппозиционного политика Бориса Немцова Жанны обжаловали приговор пяти подсудимым по делу о его убийстве, сообщила «Интерфаксу» адвокат Ольга Михайлова.

«Нами как представителями Жанны Немцовой подана апелляционная жалоба на приговор Московского окружного военного суда, в которой мы просим отменить приговор и вернуть дело в прокуратуру», — сказала Михайлова в пятницу.

«Мы категорически не согласны с квалификацией действий подсудимых по статье 105 УК РФ (убийство) и считаем, что их действия должны быть квалифицированы по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), учитывая, что Борис Ефимович Немцов являлся депутатом Ярославской областной думы, сопредседателем партии «ПАРНАС», — сказала адвокат.

Читайте также Обвиняемый в убийстве Немцова получил 20 лет вместо пожизненного

Михайлова напомнила, что она вместе со своим коллегой Вадимом Прохоровым в качестве представителей Немцовой неоднократно просили о переквалификации обвинения, в том числе в Московском окружном военном суде.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в непосредственной близости от Кремля.