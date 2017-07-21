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15:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Два человека пострадали в ДТП на дороге Новочеркасск — Большой Лог

По предварительным данным, авария произошла из-за шмеля, залетевшего в салон одной из участвовавших в ней машин.

Два человека пострадали в результате ДТП на дороге Новочеркасск — Большой Лог в Ростовской области 21 июля.

Как сообщает DonDay.ru, днем на дороге Новочеркасск — Большой Лог столкнулись автомобили Scoda и ВАЗ-2115.

По предварительным данным, в салон иномарки залетел шмель и ужалил водителя. Тот попытался выгнать насекомое, отвлекся от дороги, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где произошла авария.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «пятнадцатой». Женщине оказана помощь на месте. Мужчина доставлен в больницу.

В интернете появилось видео с места происшествия.

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