Два человека пострадали в ДТП на дороге Новочеркасск — Большой Лог

Два человека пострадали в результате ДТП на дороге Новочеркасск — Большой Лог в Ростовской области 21 июля.

Как сообщает DonDay.ru, днем на дороге Новочеркасск — Большой Лог столкнулись автомобили Scoda и ВАЗ-2115.

По предварительным данным, в салон иномарки залетел шмель и ужалил водителя. Тот попытался выгнать насекомое, отвлекся от дороги, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу, где произошла авария.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «пятнадцатой». Женщине оказана помощь на месте. Мужчина доставлен в больницу.