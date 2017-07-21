В Белорецке полицейские раскрыли дерзкое ограбление офиса микрозаймов

Испуганная девушка отдает ему почти 70 тысяч рублей. После этого грабитель швыряет предмет в ее сторону — чудом он не попадает в девушку. Вскоре мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. На деньги он уже успел развлечься, купить дорогую одежду, сотовый телефон и снять квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».