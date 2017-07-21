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16:03 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Белорецке полицейские раскрыли дерзкое ограбление офиса микрозаймов

Как видно на кадрах с камеры видеонаблюдения, в помещение входит мужчина и с силой ударяет по стеклянной перегородке куском асфальта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Испуганная девушка отдает ему почти 70 тысяч рублей. После этого грабитель швыряет предмет в ее сторону — чудом он не попадает в девушку. Вскоре мужчину задержали сотрудники уголовного розыска. На деньги он уже успел развлечься, купить дорогую одежду, сотовый телефон и снять квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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