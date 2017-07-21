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16:23 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре адвокат за мошенничество получил условный срок

В Самаре вынесен приговор адвокату Палаты адвокатов Самарской области.

Как сообщает региональная прокуратура, в ходе судебного разбирательства было установлено, что адвокат Палаты адвокатов Самарской области, обманул женщину, сообщив ложную информацию о возможности изменения меры пресечения её сыну с заключения под стражу на залог в два миллиона рублей, после получения 500 тысяч рублей присвоил их и распорядился деньгами по своему усмотрению.

Подсудимый вину в инкриминируемом деянии полностью признал, в содеянном раскаялся и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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