В Самаре адвокат за мошенничество получил условный срок

Как сообщает региональная прокуратура, в ходе судебного разбирательства было установлено, что адвокат Палаты адвокатов Самарской области, обманул женщину, сообщив ложную информацию о возможности изменения меры пресечения её сыну с заключения под стражу на залог в два миллиона рублей, после получения 500 тысяч рублей присвоил их и распорядился деньгами по своему усмотрению.