Сызранца оштрафовали за ложный донос

Как было установлено, 18 апреля 2017 г. мужчина сообщил в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское», что у него силой отобрали мобильный телефон. Однако при проверке выяснилось, что он намеренно обвинил человека в преступлении, которого тот не совершал.