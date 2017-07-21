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17:08 (мск), источник: Actualitati.md

Найден мертвым без вести пропавший житель Кишинева

Около недели назад столичная полиция объявила в розыск без вести пропавшего молодого человека 27 лет.

Источник: Actualitati.md

Тогда сообщалось, что последний раз мужчину видели у своего дома в районе Старой Почты.

Согласно заключениям полиции, мужчина употреблял наркотики и алкоголь, пишет aif.md со ссылкой на пресс-службу полиции.

Труп мужчины был найден сегодняшним утром, в районе центра Mercedes, на улице Каля Орхеюлуй. В ходе экспертизы было установлено, что тело пренадлежит пропавшему ранее парню.

Детали смерти устанавливают следователи полиции.

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