Найден мертвым без вести пропавший житель Кишинева
Около недели назад столичная полиция объявила в розыск без вести пропавшего молодого человека 27 лет.
Около недели назад столичная полиция объявила в розыск без вести пропавшего молодого человека 27 лет.
Тогда сообщалось, что последний раз мужчину видели у своего дома в районе Старой Почты.
Согласно заключениям полиции, мужчина употреблял наркотики и алкоголь, пишет aif.md со ссылкой на
Труп мужчины был найден сегодняшним утром, в районе центра Mercedes, на улице Каля Орхеюлуй. В ходе экспертизы было установлено, что тело пренадлежит пропавшему ранее парню.
Детали смерти устанавливают следователи полиции.