Самолёт совершил посадку из-за проблем с подачей топлива

Стали известны первые подробности экстренной посадки легкомоторного самолёта в Пермском районе. По предварительным данным посадку пришлось совершить из-за проблем в системе подачи топлива.

Пилот и владелец самолёта не пострадал. На борту в момент посадки он находился один. Известно, что обычно самолёт базируется на площадке Городище в Частых.

По данным знакомых пилота, он вызвал к месту посадки техников, чтобы разобраться в неполадке.