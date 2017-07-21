Самолёт совершил посадку из-за проблем с подачей топлива
57-летний лётчик не пострадал.
57-летний лётчик не пострадал.
Стали известны первые подробности экстренной посадки легкомоторного самолёта в Пермском районе. По предварительным данным посадку пришлось совершить
Пилот и владелец самолёта не пострадал. На борту в момент посадки он находился один. Известно, что обычно самолёт базируется на площадке Городище в Частых.
По данным знакомых пилота, он вызвал к месту посадки техников, чтобы разобраться в неполадке.
Напомним, по данным МЧС Пермского края, самолёт совершил вынужденную посадку в 16 часов 25 минут в районе деревни Петушки Пермского района.