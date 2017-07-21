УМВД: двое калининградцев обманывали одиноких женщин в интернете
Мужчины знакомились в интернете с женщинами, заводили с ними близкие отношения, а затем забирали деньги.
Мужчины знакомились в интернете с женщинами, заводили с ними близкие отношения, а затем забирали деньги.
Полиция подозревает двух ранее судимых 30-летних жителей Калининграда на причастность к серии мошенничеств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в
По данным полиции, мужчины знакомились в интернете с женщинами, заводили с ними близкие отношения, а затем выманивали у них деньги.
В полицию обратилась 40-летняя жительница Калининграда, которая отдала часть средств, вырученных от продажи двухкомнатной квартиры, одному из подозреваемых. Любовник обещал ей открыть совместный бизнес, но после передачи денег пропал.
По оперативным данным, на счету мужчины несколько таких преступлений, действовал он не один, а с подельником. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники просят женщин, пострадавших от рук мошенников при похожих обстоятельствах, обратиться с заявлением в ближайший отдел полиции.