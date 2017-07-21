УМВД: двое калининградцев обманывали одиноких женщин в интернете

Полиция подозревает двух ранее судимых 30-летних жителей Калининграда на причастность к серии мошенничеств. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, мужчины знакомились в интернете с женщинами, заводили с ними близкие отношения, а затем выманивали у них деньги.

В полицию обратилась 40-летняя жительница Калининграда, которая отдала часть средств, вырученных от продажи двухкомнатной квартиры, одному из подозреваемых. Любовник обещал ей открыть совместный бизнес, но после передачи денег пропал.