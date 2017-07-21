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16:55 (мск), источник: Nur.kz

В ВКО четверо мужчин насмерть задохнулись неизвестным газом в колодце

В селе Урджар двое сотрудников водопроводной компании спустились в колодец и задохнулись.

Источник: Nur.kz

На помощь пострадавшим кинулись двое прохожих, которые также мгновенно погибли от ядовитого газа, сообщает YK-news.kz.

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Несчастный случай произошел 21 июля в селе Урджар по улице Рыскулова. По предварительной информации, днем трое сотрудников водопроводной компании направились в один из распределительных колодцев.

Спустившись вниз, двое рабочих практически сразу потеряли сознание. Оставшийся на поверхности третий сотрудник стал звать на помощь. Двое откликнувшихся прохожих спустились на дно сооружения, но также мгновенно погибли.

«Сразу после обращения на место были направлены пожарные из ПЧ-60 Урджарского района. Спасатели в специальных костюмах и кислородных масках спустились на 2,5-метровую глубину и извлекли на поверхность тела четверых погибших мужчин», — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.

Вероятной причиной гибели людей стал ядовитый газ, скопившийся за долгое время в колодце. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются уполномоченные органы.

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