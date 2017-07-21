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16:43 (мск), источник: ТАСС

Радиоактивный цезий обнаружили в 300 кг черники, поступившей на прилавки Москвы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Столичные эксперты обнаружили в июле радиоактивный цезий в 23 партиях черники общим весом около 300 килограммов, основная часть ягоды, загрязненной радионуклидом, поступила из Белоруссии. Об этом в пятницу сообщил ТАСС сотрудник комитета ветеринарии города Москвы.

Источник: Reuters

«Радиологическим отделом городской ветеринарной лаборатории ГБУ “Мосветобъединение” на середину июля было подтверждено превышение содержания радионуклида цезия-137 [Cs-137] в 23 партиях черники общим весом 297,3 кг», — сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, чаще всего радионуклиды выявляли в дикорастущей ягоде из Белоруссии — всего 16 загрязненных партий.

Также цезий нашли в чернике из Владимирской и Архангельской областей. В четырех случаях торговцы затруднились назвать регион происхождения опасного продукта.

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Каждую партию дикорастущих ягод и грибов, поступающих на продовольственные рынки, региональные ярмарки и ярмарки выходного дня в Москве, проверяют на содержание радиоактивных элементов. Если специалисты обнаружили превышение допустимого уровня радионуклидов, то пробы продукции направляют в лабораторию для подтверждения. Загрязненные ягоды и грибы уничтожают, добавил эксперт.

«Цезий-137 опасен для человека. Он хорошо накапливается растениями и грибами, попадает в пищевые продукты. При их употреблении быстро всасывается в кишечнике и накапливается в мышцах, почках, сердце, легких и печени», — сказал собеседник агентства.

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