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17:57 (мск), источник: Вести Иркутск

«Горящий человек» в розыске. Полиция ищет поджигателя дома в 130-м квартале

В Иркутске вновь полыхало в 130-м квартале. Рано утром там прогуливался поджигатель. Правда, выбрав жертву, погорел сам.

Пожар в историческом квартале Иркутска вспыхнул под утро. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как неизвестный выплеснул на здание офиса финансовой компании топливо из ведра. При этом загорелась одежда на мужчине. Непутёвый пироман превратился в факел. Мужчину успели разглядеть немногочисленные очевидцы.

— Худощавого среднего телосложения, может, роста тоже среднего, как все. Ничем не выделяется. Во всём чёрном был, — говорит очевидец Михаил Дауров.

Во время загрузки произошла ошибка.

В это время в другом районе города — на улице Лермонтова было совершено покушение на еще один офис того же сберегательного центра «Золотой фонд». Здесь преступник оказался более удачливым. Во время поджога не пострадал. В Свердловском районе офис сберегательного центра в многоквартирном жилом доме. В 130-м — отдельная усадьба. По тревоге на пожары стянули бригады МЧС.

— В ликвидации пожара у нас принимало участие 5 автоцистерн пожарных, 18 человек личного состава. По времени примерно в течение 20 минут пожар был локализован, ликвидирован, — говорит заместитель начальника службы пожаротушения 2 отряда ФПС Иркутской области Иван Константинов.

Больше всего пострадало офис компании расположенный в 130-м квартале. Стены обуглены, кровля провалилась. Двухэтажная деревянная усадьба получила серьезные повреждения. Работа фирмы здесь пока приостановили.

— В настоящее время сотрудники полиции проводят весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Разыскивают данного гражданина. Изъят ряд вещественных доказательств, которые направлены в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области для проведения исследования, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Андрей Иванов.

Полиция ищет преступников и даже объявили о денежном вознаграждении за информацию. Что стало причиной нападения сейчас выясняют следователи.

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