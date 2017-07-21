Лошадь с ребенком в седле обезумела на тое в Казахстане
Праздник чуть не обернулся трагедией.
Праздник чуть не обернулся трагедией.
В соцсети появилось видео, предположительно, с торжества «Сүндет той», которое чуть не сорвалось
Видео начинается с момента, когда в зале ресторана появляется лошадь, в седле которой сидит маленький мальчик в национальном костюме.
Лошадь вел мужчина, который
Тогда она резко сорвалась и поскакала, круша все на своем пути.
Как видно на видео, мальчик смог удержаться на седле. Музыку выключили, а лошадь вывели из зала.