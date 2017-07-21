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19:15 (мск), источник: Nur.kz

Лошадь с ребенком в седле обезумела на тое в Казахстане

Праздник чуть не обернулся трагедией.

Источник: Nur.kz

В соцсети появилось видео, предположительно, с торжества «Сүндет той», которое чуть не сорвалось из-за взбесившейся лошади, сообщает NUR.KZ.

Видео начинается с момента, когда в зале ресторана появляется лошадь, в седле которой сидит маленький мальчик в национальном костюме.

Лошадь вел мужчина, который из-за громкой музыки не смог удержать ее.

Тогда она резко сорвалась и поскакала, круша все на своем пути.

Как видно на видео, мальчик смог удержаться на седле. Музыку выключили, а лошадь вывели из зала.

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