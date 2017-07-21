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17:52 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Виктор Портнов арестован до 10 сентября

Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Виктор Портнов арестован до 10 сентября 2017 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщил начальник объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев 21 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, такое решение суд принял после рассмотрения ходатайства следствия об аресте. Оно было связано в том числе с попыткой Портнова покинуть пределы Российской Федерации. Постановление в законную силу не вступило. При этом Лазарев пояснил, что в соответствии с ч. 1 ст. 100 УПК РФ, если подозреваемому не предъявляют обвинение в десятидневный срок с момента задержания, мера пресечения отменяется.

Напомним, экс-мэр Виктор Портнов, занимающий сейчас пост замдиректора Дзержинского политехнического института (ДПИ) НГТУ, подозревается в покушении на хищение подвесного потолка. По версии следствия, в июне 2017 года по распоряжению подозреваемого в помещении, расположенном на ул. Гайдара д. 10 г. Дзержинск, незаконно производились работы по демонтажу разборного подвесного потолка с целью его хищения. Стоимость потолка — 410 тысяч рублей.

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