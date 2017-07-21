Экс-мэр Дзержинска Нижегородской области Виктор Портнов арестован до 10 сентября

По его словам, такое решение суд принял после рассмотрения ходатайства следствия об аресте. Оно было связано в том числе с попыткой Портнова покинуть пределы Российской Федерации. Постановление в законную силу не вступило. При этом Лазарев пояснил, что в соответствии с ч. 1 ст. 100 УПК РФ, если подозреваемому не предъявляют обвинение в десятидневный срок с момента задержания, мера пресечения отменяется.