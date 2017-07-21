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18:05 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже судят банду молодых уличных грабителей, нападавших на прохожих

Воронежские следователи закончили работу над уголовным делом против банды молодых уличных грабителей, совершивших целую серию разбоев и грабежей, сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

Фигурантами дела стали 22-летний воронежец и трое его подельников 19 и 18 лет. На момент совершения преступлений двум участникам банды было всего по 17 лет. Им инкриминируется групповой разбой с насилием и групповой грабеж с насилием.

Все преступления были совершены в течение нескольких дней, с 30 декабря прошлого года по 2 января этого года, в Коминтерновском районе. Как правило в вечернее и ночное время, на безлюдных улицах злоумышленники нападали на прохожих, в том числе на подростков, и применяя насилие или угрожая расправой, отбирали у них планшеты, сотовые телефоны, деньги, одежду и даже продукты. Общая стоимость похищенных вещей составила более 28 000 рублей. Кроме этого, в один из вечеров бандиты напали на 21-летнего парня, и, применив опасное для жизни насилие, ограбили его на сумму свыше 6 000 рублей.

Через некоторое время банда была задержана, при этом изначально ее участники признались в своих преступных деяниях, однако затем отказались от своих показаний. Тем не менее, следователям и полицейским удалось собрать все доказательства, подтверждающие причастность молодых людей к серии грабежей и разбойных нападений, опросив потерпевших и очевидцев и проведя необходимые экспертизы. Также стражам порядка удалось вернуть часть украденных вещей.

Сейчас расследование уголовного дела закончено, материалы дела и обвинительное заключение переданы в Коминтерновский районный суд, где в ближайшее время состоится судебный процесс над уличными грабителями.

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