В Воронеже судят банду молодых уличных грабителей, нападавших на прохожих

Фигурантами дела стали 22-летний воронежец и трое его подельников 19 и 18 лет. На момент совершения преступлений двум участникам банды было всего по 17 лет. Им инкриминируется групповой разбой с насилием и групповой грабеж с насилием.

Все преступления были совершены в течение нескольких дней, с 30 декабря прошлого года по 2 января этого года, в Коминтерновском районе. Как правило в вечернее и ночное время, на безлюдных улицах злоумышленники нападали на прохожих, в том числе на подростков, и применяя насилие или угрожая расправой, отбирали у них планшеты, сотовые телефоны, деньги, одежду и даже продукты. Общая стоимость похищенных вещей составила более 28 000 рублей. Кроме этого, в один из вечеров бандиты напали на 21-летнего парня, и, применив опасное для жизни насилие, ограбили его на сумму свыше 6 000 рублей.

Через некоторое время банда была задержана, при этом изначально ее участники признались в своих преступных деяниях, однако затем отказались от своих показаний. Тем не менее, следователям и полицейским удалось собрать все доказательства, подтверждающие причастность молодых людей к серии грабежей и разбойных нападений, опросив потерпевших и очевидцев и проведя необходимые экспертизы. Также стражам порядка удалось вернуть часть украденных вещей.