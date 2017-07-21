В Башкирии уехавший на сенокос мужчина найден мертвым
В Мелеузовском районе Башкирии печальной находкой закончились поиски 59-летнего местного жителя Рифата Крымчурина, который пропал почти неделю назад.
В Мелеузовском районе Башкирии печальной находкой закончились поиски 59-летнего местного жителя Рифата Крымчурина, который пропал почти неделю назад.
Как сообщили его родные, поначалу, когда он не вернулся домой с сенокоса, близкие предположили, что мужчина мог потерять память или лишиться зрения и попасть в больницу как неизвестный пациент. Его искали с привлечением местных жителей и полиции, но нашли, к сожалению, мертвым, в реке.
Не исключено, что мужчина утонул во время купания, возвращаясь домой с сенокоса.
ProUfu.ru выражает соболезнования семье погибшего мужчины.