В Башкирии уехавший на сенокос мужчина найден мертвым

Как сообщили его родные, поначалу, когда он не вернулся домой с сенокоса, близкие предположили, что мужчина мог потерять память или лишиться зрения и попасть в больницу как неизвестный пациент. Его искали с привлечением местных жителей и полиции, но нашли, к сожалению, мертвым, в реке.