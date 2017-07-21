Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полуголая девушка помешала встрече Лукашенко и Порошенко - СМИ
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Следователи разобрались с делом «пьяного мальчика»
РФ меня разочаровала: немцы о Кубке конфедераций
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Пугачева показала, как Лайма Вайкуле выглядит в 63 года без грима
63-летний Моисеев поведал, почему у него нет детей
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
25Юбилей Харрисона Форда
22:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии уехавший на сенокос мужчина найден мертвым

В Мелеузовском районе Башкирии печальной находкой закончились поиски 59-летнего местного жителя Рифата Крымчурина, который пропал почти неделю назад.

Как сообщили его родные, поначалу, когда он не вернулся домой с сенокоса, близкие предположили, что мужчина мог потерять память или лишиться зрения и попасть в больницу как неизвестный пациент. Его искали с привлечением местных жителей и полиции, но нашли, к сожалению, мертвым, в реке.

Не исключено, что мужчина утонул во время купания, возвращаясь домой с сенокоса.

ProUfu.ru выражает соболезнования семье погибшего мужчины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Из Минкульта с любовью, или «Ближний круг» госпожи Шафиковой
Владимир Путин ответил на вопросы школьников
МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины
Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
Лавров рассказал о своих впечатлениях от встречи с Трампом
Демьяну Кудрявцеву аннулировали российское гражданство
Глава АРБ заявил о готовности уйти с поста
ЦСКА проиграл «Локомотиву» в московском дерби
Спорт
Фарфан и немного фарта: «Локомотив» вышел на первое место в ЧР ЦСКА перед стартом в Лиге чемпионов теряет очки и, возможно, Дзагоева. «Локомотив» побеждает и выходит на первое место в РФПЛ
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь