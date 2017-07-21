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22:35 (мск), источник: АиФ Челябинск

На северо-западе Челябинска более двух часов тушили подземную парковку

Огонь уничтожил два автомобиля.

На северо-западе Челябинска более двух часов тушили пожар, который произошёл на подземной парковке, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

Сообщение о возгорании парковки на улице 40-летия Победы, 36 б появилось сегодня, 21 июля, в 17:00. В 19:30 пожар был ликвидирован.

«В результате пожара, которому присвоена повышенная сложность, выгорели два автомобиля. В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», — рассказывают в ведомстве.

По предварительной информации, одним из сгоревших автомобилей был Hummer.

Напомним, вчера, 20 июля, на стоянке в Центральном районе сгорели «Газель», легковой автомобиль и автоприцеп.

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