В Башкирии легковушка упала с пристани в реку
Сегодня, 21 июля, неприятная ситуация произошла на переправе в городе Агидель. Об этом сообщили очевидцы в группе в соцсети.
Сегодня, 21 июля, неприятная ситуация произошла на переправе в городе Агидель. Об этом сообщили очевидцы в группе в соцсети.
Как сообщили свидетели, ЧП произошло, когда водитель «Лады Приоры» ненадолго отлучился пристани, от своего автомобиля. Вероятно, он забыл поставить свой автомобиль на ручник, и он в отсутствие хозяина скатился в воду.
Вытащить автомобиль из воды на берег силами присутствовавших на берегу людей не удалось. Им удалось привлечь на выручку грузовой автомобиль, который вытянул «Ладу Приору» на сушу.