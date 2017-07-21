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22:31 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии легковушка упала с пристани в реку

Сегодня, 21 июля, неприятная ситуация произошла на переправе в городе Агидель. Об этом сообщили очевидцы в группе в соцсети.

Как сообщили свидетели, ЧП произошло, когда водитель «Лады Приоры» ненадолго отлучился пристани, от своего автомобиля. Вероятно, он забыл поставить свой автомобиль на ручник, и он в отсутствие хозяина скатился в воду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вытащить автомобиль из воды на берег силами присутствовавших на берегу людей не удалось. Им удалось привлечь на выручку грузовой автомобиль, который вытянул «Ладу Приору» на сушу.

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