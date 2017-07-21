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21:43 (мск), источник: РИА Новости

Глава Пентагона предполагает, что главарь ИГ* аль-Багдади жив

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис предполагает, что лидер группировки «Исламское государство"* (запрещена в РФ) Абу-Бакр аль-Багдади жив, сообщает агентство Рейтер.

Источник: Reuters

По словам министра, аль-Багдади по-прежнему «играет роль» в деятельности ИГ*.

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Ранее иракский новостной портал «Сумария ньюз» сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

До этого в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
2
Андрей Любимов
Тут всё просто---главных мировых террористов могут убивать только американцы.
Поэтому , когда российские представители сообщают о уничтожении Абу-Бакр аль-Багдади , то это естесственно не тот , про которого говорили американцы)))
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Брис Борисович
"...пациент скорее жив,чем мёртв....и.т.д.....до бесконечности. Как говорил великий "промакашка"--"так и я могу"...Жвачка жуётся,а "караван идёт"...
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