Глава Пентагона предполагает, что главарь ИГ* аль-Багдади жив

Источник: Reuters

По словам министра, аль-Багдади по-прежнему «играет роль» в деятельности ИГ*.

Ранее иракский новостной портал «Сумария ньюз» сообщил, что источник в ИГ* признал гибель аль-Багдади. Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб, и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.

До этого в Минобороны России сообщили, что аль-Багдади мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки, информация проверяется.

Аль-Багдади, настоящее имя — Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри, впервые появился на публике в июле 2014 года, когда из мечети в захваченном ИГ* иракском городе Мосул провозгласил создание «исламского халифата» на Ближнем Востоке. С тех пор СМИ не раз публиковали информацию о его ликвидации, но она не находила подтверждения.