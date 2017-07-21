Глава Пентагона предполагает, что главарь ИГ* аль-Багдади жив
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис предполагает, что лидер группировки «Исламское государство"* (запрещена в РФ)
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис предполагает, что лидер группировки «Исламское государство"* (запрещена в РФ)
По словам министра,
Ранее иракский новостной портал «Сумария ньюз» сообщил, что источник в ИГ* признал гибель
До этого в Минобороны России сообщили, что
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Поэтому , когда российские представители сообщают о уничтожении Абу-Бакр аль-Багдади , то это естесственно не тот , про которого говорили американцы)))